Orçamentos de Costa fizeram 522 alterações nas leis fiscais

Quando em novembro de cada ano se aprova um novo Orçamento do Estado, Vasco Cubas já sabe o que espera na sua empresa de contabilidade. “Independentemente de todas as alterações nas leis fiscais ao longo do ano, teremos sempre de gastar muitas horas para perceber as alterações mais significativas do Orçamento, que são várias”, explica o sócio-gerente da Consultegra, um escritório de contabilidade em Lisboa. Perante o novelo habitual de alterações, os contabilistas afadigam-se em formações promovidas pela sua ordem profissional, em trocas de conselhos entre colegas, a confirmar se as alterações nos softwares fiscais estão bem feitas – e a pagar as faturas adicionais que as empresas de software emitem por causa das constantes mudanças nas regras. “As alterações são tantas ao longo do ano que notamos algum desinteresse em alguns clientes nossos, pequenos e microempresários”, diz.



Desde o início deste ciclo político – com o primeiro Governo do PS no fim de 2015 – só por via do Orçamento do Estado aprovado a cada ano houve cerca de 522 alterações nas leis fiscais e contributivas, aponta um cálculo feito pela consultora EY, a pedido da SÁBADO. A contabilização – que inclui as contribuições para a Segurança Social e outras contribuições extraordinárias sobre empresas – abrange sete orçamentos, incluindo o do próximo ano, que está agora em discussão na Assembleia da República. Este inclui, para já, 78 alterações, que vão da criação de mais dois escalões no IRS a mexidas nos impostos sobre bebidas.



O maior número de alterações ao longo deste período esteve genericamente nos impostos mais importantes para os cofres públicos e para os contribuintes: as mudanças no IRS (o que mais mudou: 83 vezes), no IVA, nos impostos especiais sobre o consumo (bebidas açucaradas, etc.) e no IRC representam 45% do total (ver infografia ao lado). Em média foram feitas 75 alterações por ano, com 2020 a ser o ano-recorde. A estas alterações somam-se outras feitas fora da lei do Orçamento, da transposição de diretivas comunitárias a mudanças no imposto sobre os combustíveis – o total é bastante superior a 522.