Governo reduz preço dos combustíveis em 10 cêntimos por litro

Depois do Governo ter anunciado a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) em dois cêntimos para o caso da gasolina e de um cêntimo para o gasóleo, o ministro das Finanças, João Leão, anunciou esta sexta-feira um desconto de 10 cêntimos por litro em combustíveis para as famílias até março de 2022, através da plataforma IVAucher, num máximo de 50 litros por mês.



À entrada para a audição parlamentar no âmbito a apreciação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o ministro referiu que Portugal é o primeiro país a concretizar um apoio direto às famílias sobre o preço dos combustíveis.



A medida, de caráter extraordinário, visa mitigar o efeito da subida dos preços dos combustíveis e estará em vigor a partir do mês de novembro e durante cinco meses, com um valor de 5 euros todos os meses às famílias portuguesas.