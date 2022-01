Quanto do aumento salarial fica no bolso do Estado?

Quando José Bonito, que gere uma empresa que fabrica refeições congeladas na periferia de Lisboa, decidiu no início deste ano aumentar os trabalhadores com salários mais baixos - para os afastar dos 705 euros do salário mínimo - o resultado não foi bem o esperado. "Vários vão passar a receber menos no final do mês", conta. Bonito, que pediu para não revelar o nome da empresa estrangeira (cuja existência a SÁBADO confirmou), dá o exemplo dos trabalhadores mais jovens e sem filhos, que tinham no ano passado um salário de 716 euros e que a empresa aumentou para 756 euros. No patamar anterior não retinham IRS, mas neste retêm 6,3% - e em vez de levarem para casa os 625 euros anteriores, passarão a levar cerca de 614.



O gestor espera que o dinheiro tirado na retenção seja depois devolvido no acerto de contas, em maio de 2023, mas para salários tão baixos essa é uma consolação frágil. "Ainda não fui falar com eles, vou ser comido vivo ali", prevê. O pior é que, após o acerto com o Fisco, a perda de rendimento não deverá desaparecer: cálculos da consultora EY para um caso semelhante de um solteiro sem filhos, a pedido da SÁBADO, dão conta de uma perda anual próxima de 62 euros, por causa da subida de escalão de IRS. José Bonito aponta que estas pessoas são tipicamente mais novas, ainda sem filhos e com qualificações mais baixas.



O caso revela um ângulo morto específico na atualização das tabelas de IRS para 2022, feita pelas Finanças - para a generalidade dos casos, de contribuintes com filhos ou casados, os aumentos salariais para fugir à fasquia do salário mínimo não levam a perdas mensais de rendimento disponível. As simulações feitas para pessoas com filhos e salários baixos mostram, no entanto, um efeito ainda forte da retenção automática de IRS: caso tivesse um filho, o solteiro atrás referido veria só 2,60 euros do aumento mensal de 40, por exemplo.