Guerra aberta: Governo reage ao voto contra ao Orçamento do BE

O Governo convocou durante a conferência de imprensa do Bloco de Esquerda, onde o partido anunciou que se não houver avanços até quarta-feira votará contra o Orçamento do Estado (OE), que também iria falar aos jornalistas na tarde deste domingo. Estiveram na conferência de reação e resposta ao Bloco, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a ministra da Saúde, Marta Temido, sobre o Orçamento do Estado para 2022.



Duarte Cordeiro começou por indicar que "o Governo não se revê na leitura" que Catarina Martins fez do OE2022 e das negociações. O governante sublinhou que este Orçamento tem o maior aumento do salário mínimo, o maior aumento extraordinário das pensões, e mais 700 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Apostas que diz contrariar o que afirmou Catarina Martins.



O Governo mantém que há um reforço dos serviços públicos, tal como os anteriores. Apesar da resposta direta e crítica ao anúncio do chumbo desta proposta de OE, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou que o "Governo respeita as negociações". "O Governo teve durante este processo negocial uma postura bastante construtiva, serena, e procurámos dar resposta e fazer avanços concretos em matérias no Orçamento do Estado e noutras reformas que tivemos oportunidade de aprovar a semana passada." Porém apontou o dedo ao que considera ser um ultimato do BE, ao ser intransigente na aprovação das suas medidas.