OE2020: Costa destaca medidas para a emancipação económica das jovens famílias

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta terça-feira que o Orçamento para 2020 apresenta um conjunto de medidas para a emancipação económica das jovens famílias, falando inclusivamente numa proposta do PCP para o alargamento da gratuitidade da frequência de creches.

As referências de António Costa ao Orçamento do Estado para 2020, cuja votação final global está marcada para quinta-feira, foram feitas no final de uma cerimónia de inauguração da ampliação das instalações da creche do Colégio Corte Real, no município da Moita, na qual esteve também presente a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Numa visita em que esteve sempre acompanhado pelo presidente da Câmara da Moita, Rui Garcia (autarca do PCP), o líder do executivo salientou o "papel fundamental das creches para o país responder a um dos seus maiores desafios".

"Temos de criar condições para que as famílias tenham os filhos que desejam ter e, para isso, é preciso trabalhar em várias vertentes, entre as quais a das creches. Se o Orçamento do Estado que está a ser discutido na Assembleia da República for aprovado, há duas melhorias muito importantes", indicou.

A primeira medida, segundo António Costa, terá "um de caráter universal com a criação de um complemento creche de 60 euros mensais para todas as famílias a partir do segundo filho".

"Mas, durante o debate na fase especialidade, foi possível melhorar o Orçamento com uma proposta do PCP, tendo em vista a gratuitidade, a partir de outubro, para todas as famílias (independentemente do número de filhos) que estejam no primeiro escalão das creches, mas também para todas as famílias a partir do segundo filho e que estejam no segundo escalão", especificou.