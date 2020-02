Abanca vai sair da Media Capital e ficar com 10% da Cofina

O Abanca vai vender a sua participação na Media Capital na Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Cofina. O objetivo é usar esse dinheiro para participar no aumento de capital da Cofina, dona de publicações como o Correio da Manhã, o Jornal de Negócios e a SÁBADO. No total, o banco ficará com perto de 10% da empresa."Para levar a cabo o acordo de aquisição por parte da Cofina, vamos acompanhar o aumento de capital para manter a posição que detemos e que é ligeiramente inferior a 10% da Cofina com Media Capital dentro", explicou Francisco Botas, CEO do Abanca, durante a conferência de apresentação de resultados do banco para 2019, em Santiago de Compostela.Atualmente, o banco liderado por Juan Carlos Escotet detém 5,05% da Media Capital. Uma posição que vai ser vendida na OPA da Cofina sobre a dona da TVI.

Este dinheiro vai ser usado para participar no aumento de capital de 85 milhões de euros do grupo liderado por Paulo Fernandes. A operação deve ficar concluída até ao final do primeiro trimestre do ano.



*A jornalista viajou para Santiago de Compostela a convite do Abanca.