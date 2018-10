O Governo não mexeu no valor adicional cobrado sobre as taxas do ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. A proposta de lei do Orçamento do Estado, entregue no Parlamento, confirma a manutenção da carga fiscal mais elevada sobre os combustíveis no próximo ano.

O ISP foi agravado em 2016 num contexto de preços baixos do petróleo e de consequente queda da receita com este imposto. O aumento vinha com a garantia de que seria fiscalmente neutro – se os preços da matéria-prima petróleo subissem, o Governo iria rever o adicional para compensar.

O então secretário de Estado Rocha Andrade explicou: se o Estado não perder receita "pode-se sempre baixar 1 cêntimo [no ISP], por cada 4 cêntimos de subida [no preço dos combustíveis]". Mais do que isso "exige uma folga na execução orçamental para acomodar as descidas".