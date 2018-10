Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares levantou quatro dedos em jeito de vitória.

O Orçamento do Estado para 2019 foi entregue esta segunda-feira, minutos antes do fim do prazo.



Mário Centeno chegou à Assembleia da República 12 minutos antes do prazo limite para a entrega da proposta orçamental, acompanhado pela sua equipa do Ministério das Finanças, Mourinho Félix (adjunto do ministro das Finanças), João Leão (Orçamento), Álvaro Novo (Tesouro) e Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público) e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.



Pedro Nuno Santos decidiu celebrar o quarto orçamento desta legislatura levantando quatro dedos à frente dos fotógrafos e dos jornalistas que acompanharam os governantes até à sala onde os esperava Ferro Rodrigues. Em jeito de celebração, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares marcou o "tetra" orçamento.



A proposta de Lei do OE2019, aprovada pelo Governo no sábado, foi entregue hoje à noite no parlamento, onde será discutida e votada na generalidade a 29 e 30 de Outubro. A votação final global está agendada para 29 de Novembro.