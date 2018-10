As universidades vão sofrer uma perda entre 40 e 50 milhões de euros com esta medida. O Estado já garantiu que vai compensar as instituições.

Os estudantes das instituições de ensino superior públicas irão pagar menos de propinas a partir do próximo ano lectivo. O Governo propõe que o tecto máximo da prestação paga se estabeleça nos 857,80 euros, menos 213,80 euros que o praticado actualmente.



"A partir do ano letivo 2019/2020, com vista a reforçar o ingresso de jovens no ensino superior, o valor da propina a fixar pelas instituições de ensino superior públicas não pode ser superior a 2 vezes o valor do indexante de apoios sociais (IAS) fixado para o ano em que se inicia o ano letivo", pode ler-se na proposta do Orçamento do Estado para 2019.



O valor do IAS para 2019 está fixado nos 428,90 euros.



A exigência foi do Bloco de Esquerda, que via a propina anual congelada nos 1.068 euros anuais há anos sucessivos. Por outro lado, as universidades vão sofrer uma perda entre 40 e 50 milhões de euros com esta medida, aponta o Observador. O mesmo documento garante que "a redução de receitas próprias resultante da alteração a que se refere o número anterior é suportada por receitas gerais a transferir para as instituições de ensino superior pública".



Este é o quarto e último Orçamento do Estado deste Executivo, negociado antes das eleições legislativas do próximo ano. Estruturado num aumento dos rendimentos e da recuperação das progressões nas carreiras, este tem sido classificado pela oposição como "eleitoralista".



O Governo tem-se defendido, ao afirmar que este é um Orçamento de reposição de rendimentos que não viola metas orçamentais. Contas feitas, Centeno espera fechar 2019 com um défice de 0,2%, um crescimento da economia de 2,2% e uma dívida pública a tocar os 117% do Produto Interno Bruto.