O império que começou com limonadas

Ganhou e perdeu muito dinheiro até, por vezes, ficar sem nenhum. “Só me arrependeria se olhasse para trás insatisfeito”, desabafa. Terá aprendido com os erros. Descobriu Portugal e, hoje, é um dos maiores investidores imobiliários do País, dono dos franchisings da Huawei e Xiaomi. A história de Elad Dror já quase dá um filme. Com milhões e limões!...