Presidente da TAP pode receber bónus de €2 milhões

A presidente da TAP pode vir a receber um bónus de cerca de dois milhões de euros, se forem cumpridos os objetivos do plano de reestruturação da empresa. O valor do prémio não foi referido por Christine Ourmières-Widener, quando foi ouvida no parlamento, é este domingo divulgado pelo Correio da Manhã.







JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O prémio está previsto no contrato da presidente da companhia aérea e corresponderá a cerca de 80% da remuneração anual da gestora e será pago em 2025 ou 2026, data em que terminará o seu contrato.A 18 de janeiro, no parlamento, Christine Ourmières-Widener confirmou que tinha um bónus previsto no seu contrato que tem a duração de cinco anos (até junho de 2026). "Tenho um bónus se o plano de reestruturação for cumprido, plenamente cumprido. Estamos a falar de um horizonte até 2025, é a estrutura do meu contrato, mas ainda falta muito tempo", afirmou, sem revelar o valor do mesmo.Leia mais no Correio da Manhã.