Como Espinho se tornou um megaestaleiro

Centenas de apartamentos de luxo proliferam numa das mais pequenas cidades do País. É esta súbita vaga imobiliária e os seus autores que estão na mira da justiça.

Abalada pela detenção do presidente da câmara há, por estes dias em Espinho, duas certezas: não são de agora os problemas com licenciamentos urbanísticos, nem Miguel Reis será o único responsável político pelo que aconteceu. “Isto vai dar pano para mangas”, aponta à SÁBADO um espinhense – essa parece, de resto, ser a perceção generalizada na cidade. E já começou, com a prisão preventiva decretada ao ex-autarca e ao empresário Francisco Pessegueiro, embora seja grande a probabilidade de a investigação vir a fazer novos arguidos, entre eles o deputado Joaquim Pinto Moreira, que durante 12 anos presidiu à câmara de Espinho.