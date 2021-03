O alerta engavetado sobre o BES (e outras revelações do relatório secreto)

João Costa Pinto coordenou o relatório, até agora secreto, que avalia a atuação do Banco de Portugal no BES. Foi ouvido esta quarta-feira no Parlamento - e levantou o véu sobre o documento.

Foi bizarro o que aconteceu hoje no Parlamento. Na primeira audição da comissão de inquérito sobre o Novo Banco os deputados ouviram João Costa Pinto, o coordenador de um relatório sobre a actuação do Banco de Portugal no caso BES, até há pouco tempo guardado na gaveta do ex-governador Carlos Costa e agora distribuído aos deputados sob dever de sigilo. Esta obrigação de não divulgação, determinada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, levou a uma audição pública sobre um documento secreto, na qual os deputados e o inquirido andaram por vezes a dançar à volta do documento, citando-o aqui e ali ou aludindo em termos genéricos "ao relatório" – quando Costa Pinto sugeriu a um deputado do PSD que lesse uma passagem do relatório, este respondeu que não podia fazê-lo sem quebrar o sigilo.

Ainda assim, quer o economista João Costa Pinto, quer alguns deputados, em particular Mariana Mortágua (BE) e Cecília Meireles (CDS), revelaram alguns dos pontos do documento secreto. No essencial a conclusão do documento não é surpreendente: o Banco de Portugal podia "ter evitado ou minimizado" os problemas do BES e da gestão liderada por Ricardo Salgado. Mas houve informação nova e reveladora sobre a passividade do Banco de Portugal perante alertas internos sobre o BES e o Grupo Espírito Santo (GES). Foram várias as vezes que Costa Pinto – que fez a carreira quase toda no supervisor – admitiu que a supervisão deveria ter actuado mais cedo ou de forma mais "enérgica", não tendo explicação para o que se passou. "Porque não o fez? Essa é a grande questão", repetiu ao longo da audição.

Governador pediu o relatório e depois engavetou-o