Novo Banco: BE vai chamar 18 nomes ao Parlamento. Lista inclui Luís Filipe Vieira

São muitos os nomes que os partidos querem chamar no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. O Bloco de Esquerda quer ouvir, ao todo, 18 personalidades, incluindo Luís Filipe Vieira, afirma fonte do partido ao Negócios.O requerimento chegará esta segunda-feira, 28 de dezembro, ao Parlamento, naquela que é a data limite definida para os partidos entregarem a lista de nomes que querem ouvir, bem como os documentos a que querem ter acesso nesta iniciativa parlamentar.Os bloquistas vão querer chamar Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno e Maria Luís Albuquerque enquanto ex-ministros das Finanças, bem como João Costa Pinto, ex-presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal.A lista inclui ainda António Ramalho, CEO Novo Banco, Vitor Bento e José Honório, ex-administradores BES/Novo Banco, mas também Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução e os membros da comissão de acompanhamento do banco, entre outros.Os bloquistas querem ainda ouvir Nuno Vasconcellos, ex-administrador e sócio da Ongoing, Luís Filipe Vieira (Promovalor) e Nuno Gaioso Ribeiro, da C2 Ventures.Quanto aos documentos, o partido vai querer ter acesso ao relatório sobre a atuação do Banco de Portugal nos 15 dias anteriores à resolução do BES, tal com o Negócios avançou. Tanto o Bloco como o Governo têm pedido acesso a este documento, mas o regulador tem-se recusado a enviar alegando sigilo. Este será um dos documentos que será pedido pelo partido.