Dois em cada três potenciais compradores de casa já são proprietários de imóvel

Duas em cada três pessoas que procuram casa para comprar já são proprietários de pelo menos um imóvel, preferindo habitações com dois ou mais quartos e preço entre 100 e 200 mil euros, revela um inquérito do Idealista.





"Praticamente metade dos inquiridos que procuram casa para comprar já são proprietários de uma casa (42,3%), enquanto 9,6% possuem duas casas, 3,1% afirmam possuir três casas e 3,7% são proprietários de mais de três casas", conclui o estudo.Baseado em 2.131 respostas a um inquérito realizado no passado mês de janeiro aos utilizadores com pesquisas guardadas naquela plataforma, o trabalho aponta que, pelo contrário, 41,3% dos inquiridos não são proprietários de nenhuma casa.Segundo o Idealista, o facto de dois terços das pessoas que procuram casa para comprar já serem proprietários de, pelo menos, uma outra casa "poderá ter a ver com o facto de atualmente existirem créditos à habitação com taxas de juro em mínimos históricos".Outro dos motivos avançados é "a estabilidade de um imóvel como investimento em relação a outros ativos, num momento em que o nível de poupança também subiu em termos médios".A plataforma prevê que "este investimento no mercado poderá levar a um aumento do número de casas para arrendar no futuro e a uma possível descida nos preços".A tipologia de casa mais procurada para compra é de um imóvel com, pelo menos, dois quartos e com um preço compreendido entre os 100 mil e os 200 mil euros.Quanto às necessidades de financiamento, a maioria dos potenciais compradores necessita de um crédito à habitação entre 50% e 80% do valor da casa.Em termos de localização, o interesse na compra de casa limita-se ao mesmo município onde residem (50%), enquanto 25,6% procura em outro distrito e 24,4% procura em outras cidades do distrito onde habitam.As conclusões do inquérito apontam também que o perfil médio de quem procura comprar casa é uma mulher, entre os 36 e 45 anos, que vive em casal, tem filhos e um contrato de trabalho por tempo indeterminado.E, "ainda que a pandemia não tenha provocado o que se poderia chamar de uma mudança radical de tendências", o estudo mostra que "originou, de facto, uma alteração nas preferências de quem procura casa": Cerca de um quinto das pessoas mudou de critérios e motivações e um dos fatores agora em destaque na escolha da habitação a adquirir é a melhoria de qualidade de vida, com 40,1% de respostas."O inquérito confirma com dados as tendências de mercado que temos vindo a apresentar no Idealista. O confinamento fez com que muitos portugueses se dessem conta que não estão totalmente satisfeitos com as suas casas e que preferiam viver em zonas menos centrais em troca de mais metros quadrados, mais luminosidade, jardins ou terraços", afirma o porta-voz do Idealista, Ruben Marques, citado num comunicado.Os resultados evidenciam ainda que a compra de habitação "tende a ser um processo longo, visto que 32,4% dos inquiridos está à procura há mais de um ano".Apenas 11,1% iniciou a procura há menos de um mês, 18,3% varia entre um e três meses, 21,2% demora entre quatro e seis meses e uma fatia de 17% dedica entre sete e 12 meses ao processo.No que se refere ao arrendamento, 77,4% das pessoas que procuram casa afirmam que não são proprietárias de nenhum imóvel para habitação, enquanto 16,3% diz possuir já uma casa, 4% indica que têm duas casas como propriedade, 1,1% possui três e 1,2% mais de três.A tipologia de casa mais procurada para arrendar consiste num imóvel com, pelo menos, dois quartos e preço entre os 450 euros e os 600 euros por mês. Na sua maioria, pretendem destinar ao arrendamento entre 25 a 35% dos seus rendimentos.O interesse pelo arrendamento limita-se ao mesmo município de onde residem (63,4% do total), enquanto 18,4% procura em outras cidades do distrito de onde residem e 18,1% procura noutro distrito.