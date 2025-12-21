NOW lidera prime time com "Repórter SÁBADO"

No total do dia, o NOW registou um share médio diário de 1,8% e liderou vários horários do dia sobre a CNN, que alcançou uma média de 2,1%.
O canal NOW liderou ontem no horário nobre no segmento da informação, ultrapassando a SIC Notícias e a CNN Portugal. No período entre as 20 e as 24 horas, horário de maior consumo televisivo e investimento publicitário, o NOW atingiu um share médio de 2,1% com 83500 espectadores em média a cada minuto. Como termo de comparação, diga-se que a CNN Portugal ficou atrás do NOW com apenas 1,7% de share e cerca de 70 mil espectadores em média no prime-time.
Também o “Repórter SÁBADO” liderou o cabo no segmento da informação. Foi o programa mais visto do dia, com 144 mil espectadores em média, e 3,7% de share, acima de todos os programas emitidos no sábado pela CNN, SIC Notícias e RTP-3.
O NOW é emitido no canal 9 de todas as plataformas de cabo, e agrega conteúdos da SÁBADO, Record, Negócios e Máxima.
Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.
