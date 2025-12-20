Sábado – Pense por si

20 de dezembro de 2025 às 13:57

Repórter SÁBADO: Câmara de Nisa gasta milhões de euros de forma duvidosa e chumba proposta de auditoria independente

A Câmara Municipal de Nisa gastou milhões de euros de forma duvidosa. A oposição pediu uma auditoria independente, mas o Presidente uso o voto de qualidade para chumbar a proposta. O autarca agrediu o repórter de imagem do NOW, arrancou-nos o microfone da mão e fez de tudo para tentar impedir que esta reportagem fosse exibida. É uma investigação do Repórter SÁBADO para ver hoje à noite, pelas 22h40, no NOW.

