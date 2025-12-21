Sábado – Pense por si

Tem carro elétrico? 5 dicas para enfrentar o inverno

Com a chegada da nova estação, os condutores de automóveis elétricos deverão ter maiores cuidados para aumentar a autonomia dos veículos. A eficiência das baterias baixa com o frio.

Há cada vez mais portugueses a aderirem à mobilidade elétrica, como comprovam os números das vendas deste tipo de automóveis. Se conduzir estes carros é bastante simples, garantir a sua eficiência obriga a alguns cuidados, especialmente com a chegada do tempo frio.

Nissan Leaf de nova geração com carregamento elétrico

No arranque da nova estação, a Mobi.E, a ainda gestora da rede de postos de carregamento, revela algumas dicas essenciais para que os utilizadores dos veículos elétricos possam tirar o maior partido desta nova mobilidade.

O “frio pode reduzir a eficiência das baterias”, alerta a gestora, pelo que recomenda aos utilizadores que procurem “carregar com regularidade” os seus veículos, dando primazia aos carregamentos mais lentos.

A segunda dica prende-se com a atenção muitas vezes descurada aos pneus. “Confirme a pressão dos pneus” já que “ela tende a diminuir nos dias frios”, o que acaba por traduzir-se em maiores consumos de energia.

“Utilize o aquecimento de forma eficiente”. É a terceira dica, com a Mobi.E a recordar os utilizadores destes veículos que “o sistema de aquecimento é um dos principais sorvedores de energia”. Neste sentido, recomenda ainda que os condutores “pré-aqueçam o carro antes da viagem”.

Outra dica deixada aos condutores é para que estes “estacionem em locais protegidos”, salientando que tal “ajuda a manter a temperatura da bateria mais estável”, o que promove a sua eficiência.

Por último, a quinta dica aplica-se ao ano inteiro, mas é particularmente relevante neste período do inverno, mais frio e mais chuvoso. Pede a Mobi.E que os carros sejam “conduzidos com precaução”, devendo os seus utilizadores “evitar acelerações ou travagens bruscas”.

