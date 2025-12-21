Tem carro elétrico? 5 dicas para enfrentar o inverno

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Com a chegada da nova estação, os condutores de automóveis elétricos deverão ter maiores cuidados para aumentar a autonomia dos veículos. A eficiência das baterias baixa com o frio.
Há cada vez mais portugueses a aderirem à mobilidade elétrica,
como comprovam os números das vendas deste tipo de automóveis. Se conduzir
estes carros é bastante simples, garantir a sua eficiência obriga a alguns
cuidados, especialmente com a chegada do tempo frio.
Nissan Leaf de nova geração com carregamento elétrico
No arranque da nova estação, a Mobi.E, a ainda gestora da rede
de postos de carregamento, revela algumas dicas essenciais para que os
utilizadores dos veículos elétricos possam tirar o maior partido desta nova
mobilidade.
O “frio pode reduzir a eficiência das baterias”, alerta a gestora,
pelo que recomenda aos utilizadores que procurem “carregar com regularidade” os
seus veículos, dando primazia aos carregamentos mais lentos.
A segunda dica prende-se com a atenção muitas vezes descurada
aos pneus. “Confirme a pressão dos pneus” já que “ela tende a diminuir nos dias
frios”, o que acaba por traduzir-se em maiores consumos de energia.
“Utilize o aquecimento de forma eficiente”. É a terceira
dica, com a Mobi.E a recordar os utilizadores destes veículos que “o sistema de
aquecimento é um dos principais sorvedores de energia”. Neste sentido,
recomenda ainda que os condutores “pré-aqueçam o carro antes da viagem”.
Outra dica deixada aos condutores é para que estes “estacionem
em locais protegidos”, salientando que tal “ajuda a manter a temperatura da
bateria mais estável”, o que promove a sua eficiência.
Por último, a quinta dica aplica-se ao ano inteiro, mas é particularmente
relevante neste período do inverno, mais frio e mais chuvoso. Pede a Mobi.E que
os carros sejam “conduzidos com precaução”, devendo os seus utilizadores “evitar
acelerações ou travagens bruscas”.
Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.