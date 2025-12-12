Sábado – Pense por si

12 de dezembro de 2025 às 13:20

Repórter SÁBADO: Família tenta recuperar casa avaliada em meio milhão de euros há mais de uma década

Fica localizada no centro de Lisboa e o tribunal deu razão às proprietárias, ordenando uma ação de despejo. Mas a antiga inquilina, que paga apenas 43 euros de renda, nunca saiu e subalugou o apartamento. Uma reportagem a não perder este sábado, no Now, às 22h40.

