NOW líder no horário nobre

Canal da Medialivre obteve uma média 67400 espectadores a cada minuto do dia.

O canal NOW voltou a liderar o consumo em prime time entre os canais de televisão no segmento de informação.

Entre as 20 e as 24 horas, horário nobre em que há tradicionalmente mais espectadores e maior consumo televisivo, o NOW obteve uma média de 67400 espectadores a cada minuto do dia, o que equivale a 1,6% de share.

No horário nobre, a SIC Notícias ficou atrás do NOW, ao alcançar uma audiência média por minuto de 64100 espectadores. Ainda mais atrás do NOW ficou a CNN Portugal, com 1,3% de share e 53800 espectadores a cada minuto.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, do Negócios, da Máxima e da Sábado.

É emitido na posição 9 de todas as plataformas de cabo.

Os resultados citados são medidos pela GFK.

