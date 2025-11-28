Confirmado aumento de 2,8% no próximo ano para pensões até 1.074 euros

Dados divulgados esta sexta-feira pelo INE confirmam os cálculos do Negócios para a atualização das pensões. As mais baixas, que representam a esmagadora maioria, vão subir 2,8%.

A maioria das pensões, que o Governo diz serem 90%, vão ter um aumento de 2,8% no próximo ano, por aplicação automática da fórmula de cálculo prevista na lei. Os dados da inflação de novembro e do PIB para o terceiro trimestre conhecidos nesta sexta-feira, 28 de novembro, confirmam os cálculos anteriores do Negócios que apontavam para este nível de atualização.



Assim, as pensões mais baixas, até 2 IAS - indexante de apoios sociais - (até 1.074 euros em 2026) terão um aumento de 2,8%, por mera aplicação da fórmula. De acordo com os cálculos do Negócios, tendo em conta o PIB do terceiro trimestre (crescimento de 2,11% na média dos últimos dois anos) e a inflação sem habitação de novembro (2,27%), as pensões do primeiro escalão são atualizadas em 2,77%, sendo este valor arredondado à primeira casa decimal, o que significa que o aumento será de 2,8%.

A fórmula de cálculo prevista na lei determina que quando a média de variação real do PIB a dois anos se traduz num crescimento igual ou superior a 2%, o escalão mais baixo de pensões - este ano até 1.074 euros - tem uma atualização no mínimo de 0,5 pontos percentuais acima da inflação registada, e parte significativa das mais elevadas (até 3.223 euros em 2026) assegura manutenção do poder de compra.

Contam para o cálculo a inflação média a 12 meses sem habitação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em novembro e a média de dois anos de subida do PIB até ao terceiro trimestre. Os dados da inflação conhecidos nesta sexta-feira ainda são uma estimativa rápida tendo de se esperar pela informação definitiva que será divulgada a 12 de dezembro.

Para os restantes escalões de pensões, a atualização será mais baixa. Assim, para pensões entre 2 e 6 IAS o aumento será de 2,27% (correspondendo à variação da inflação sem habitação) e para valores acima deste limiar a atualização será de 2,02%. As pensões acima de 12 IAS (6.446 euros) não terão qualquer aumento.

Os pensionistas poderão ainda ter um novo suplemento extraordinário em 2026 à semelhança dos últimos três anos, dependo da execução orçamental, por proposta da AD numa alteração ao Orçamento do Estado, que veio confirmar a intenção original do Executivo.

“Em 2026, o Governo procederá ao pagamento de um suplemento extraordinário das pensões, em função da evolução da execução orçamental e das respetivas tendências em termos de receita e de despesa”, lê-se na proposta.

O ministro das Finanças tem dito, no entanto, que o pagamento do bónus será no próximo ano “muito mais difícil”. Esse valor, recorde-se, não conta para atualizações futuras das pensões.