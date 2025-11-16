Sábado – Pense por si

Dinheiro

“Repórter Sábado” no NOW lidera informação

12:37
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

O programa “Repórter Sábado” emitido ontem à noite no NOW foi o mais visto do dia no segmento de informação.

A investigação de Sandro Betencourt sobre o subarrendamento ilegal de um imóvel obteve uma audiência média de 141.800 espectadores a cada minuto, e 3,5% de share.

“Repórter Sábado” no NOW lidera informação
“Repórter Sábado” no NOW lidera informação

Liderou assim a tabela dos programas mais vistos no segmento de canais de informação.

Muito atrás de “Repórter Sábado” ficou a CNN Portugal, que, no horário, teve apenas 109 mil espectadores a cada minuto, com 2,7% de share.

Ainda mais atrás do NOW ficou a SIC Notícias, que alcançou apenas 84.000 espectadores por minuto, e 2,1% de share.

Hoje à noite há nova investigação, às 22h40, do “Repórter Sábado”.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da Sábado, Negócios, Máxima e Record. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

As audiências citadas são medidas pela GFK.

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

“Repórter Sábado” no NOW lidera informação