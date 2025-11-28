Preços a aplicar pelos CTT em 2026 sobem em média 6,20%

Entram em vigor a partir de 2 de fevereiro do próximo ano.

Os preços a aplicar pelos CTT em 2026 vão subir em média 6,20%, sendo de quatro cêntimos o aumento do serviço de correio normal nacional com peso até 20 gramas, segundo um despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República.



Preços dos serviços dos CTT vaõ ser atualizados DR

Nos termos do despacho n.º 14210/2025 - datado do passado dia 21 e assinado pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz -, os novos preços a praticar nos serviços postais que integram a oferta do serviço universal entram em vigor a partir de 2 de fevereiro do próximo ano.

Em proposta dos CTT de atualização dos preços para 2026, a praticar no âmbito da prestação do serviço postal universal, foi enviada à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) em 21 de outubro passado.