'Repórter SÁBADO' no NOW lidera informação

O programa emitido ontem à noite foi o mais visto do dia no segmento de informação.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

O 'Repórter SÁBADO' teve mais do dobro da audiência da CNN e da SIC Notícias. A investigação da jornalista Cláudia Rosenbush sobre o subarrendamento ilegal de imóveis militares obteve uma audiência média de 141 mil espectadores a cada minuto, e 3,6% de share.



Repórter Sábado

Liderou assim a tabela dos programas mais vistos no segmento de canais de informação.

Muito atrás de “Repórter Sábado” ficou a CNN Portugal, que, no horário, teve apenas 55.800 espectadores a cada minuto, com 1,4% de share.

Também atrás do NOW ficou a SIC Notícias, que alcançou apenas 67.300 espectadores por minuto, e 1,7 % de share.

Hoje à noite há nova investigação, às 22h40, do “Repórter Sábado”.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da Sábado, Negócios, Máxima e Record. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

As audiências citadas são medidas pela GFK.

A carregar o vídeo ... Repórter Sábado: Casas de renda económica destinadas a militares envolvidas em esquemas ilegais