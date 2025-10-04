NOW bate CNN Portugal no horário nobre no dia de aceitação do Hamas

No prime time, a CNN Portugal ficou atrás do NOW, ao obter uma audiência média de 64800 espectadores a cada minuto do dia.

Edição de 30 de setembro a 6 de outubro

O canal News NOW, emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone, ultrapassou esta sexta-feira a CNN Portugal no horário nobre.



NOW

Entre as 20 e as 24 horas, período de maior consumo televisivo e investimento publicitário, o NOW obteve uma audiência média de 65700 espectadores a cada minuto do dia, equivalente a 1,6% de share.

No prime time, a CNN Portugal ficou atrás do NOW, ao obter uma audiência média de 64800 espectadores a cada minuto do dia, atrás do NOW.

A noite de ontem foi marcada, entre outras notícias, pela aceitação parcial do plano de paz de Trump por parte do Hamas.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, da Sábado, do Negócios e da Máxima.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.