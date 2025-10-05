Sábado – Pense por si

Há 241,7 mil milionários cripto. Mas Portugal está menos atrativo para os captar

A criação de grandes fortunas por via do investimento em criptomoedas está a esbater fronteiras e a criar oportunidades de migração de investimento em jurisdições. Portugal mantém-se no top 20 do índice global de adoção, mas desceu face ao ano passado.

A escalada da bitcoin tem feito crescer o número de milionários e multi-milionários dos criptoativos. Portugal desceu, contudo, no índice mundial de atratividade para estes investidores, segundo o mais recente relatório da Henley & Partners sobre o tema.

