Nota de 7 euros em homenagem a Cristiano Ronaldo? É falsa

As publicações nas redes sociais que dão conta da emissão de uma nota em homenagem ao futebolista português são falsas.
O Banco de Portugal (BdP) emitiu nesta quinta-feira um alerta sobre publicações nas redes sociais relativas a uma alegada nota de sete euros emitida em homenagem ao futebolista português Cristiano Ronaldo.
"O Banco de Portugal esclarece que não emitiu nem colocou em circulação, nem tem previsto emitir ou colocar em circulação, qualquer nota alusiva à personalidade em questão", lê-se na publicação do regulador financeiro.
"Esclarece-se ainda que a emissão de notas de euro pelo Banco de Portugal é feita no quadro do Eurosistema", acrescenta o BdP.
De sublinhar que o Banco de Portugal tem alertado, na sua página oficial, para a existência de diferentes burlas e informações falsas, com o objetivo de alertar os utilizadores e criar maior consciencialização sobre o tema da segurança financeira.
