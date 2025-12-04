Sábado – Pense por si

Dinheiro

Nota de 7 euros em homenagem a Cristiano Ronaldo? É falsa

Negócios 12:49
As mais lidas

As publicações nas redes sociais que dão conta da emissão de uma nota em homenagem ao futebolista português são falsas.

O Banco de Portugal (BdP) emitiu nesta quinta-feira um alerta sobre publicações nas redes sociais relativas a uma alegada nota de sete euros emitida em homenagem ao futebolista português Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo investe em MMA, após carreira no futebol
Cristiano Ronaldo investe em MMA, após carreira no futebol

"O Banco de Portugal esclarece que não emitiu nem colocou em circulação, nem tem previsto emitir ou colocar em circulação, qualquer nota alusiva à personalidade em questão", lê-se na publicação do regulador financeiro.

"Esclarece-se ainda que a emissão de notas de euro pelo Banco de Portugal é feita no quadro do Eurosistema", acrescenta o BdP.

De sublinhar que o Banco de Portugal tem alertado, na sua página oficial, para a existência de diferentes burlas e informações falsas, com o objetivo de alertar os utilizadores e criar maior consciencialização sobre o tema da segurança financeira.

Tópicos Fraude Futebol Banco de Portugal Cristiano Ronaldo
Investigação
Opinião Ver mais
Ana Taborda
Ana Taborda

As polémicas escutas

As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome

Menu shortcuts

Nota de 7 euros em homenagem a Cristiano Ronaldo? É falsa