Sábado – Pense por si

Dinheiro

Oito distritos em risco de ficarem sem jornais a partir de janeiro

11:36
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
As mais lidas

VASP vai reorganizar a rota de distribuição de jornais.

A VASP anunciou esta quinta-feira que a partir de 2 de janeiro de 2026 deixará de garantir a distribuição diária de imprensa em oito distritos: Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

Jornais
Jornais

Em causa está uma "situação financeira particularmente exigente, resultante da continuada quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais", informou a empresa.

"Esta decisão terá como consequência a limitação do acesso regular à imprensa em parte do território nacional, afetando um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa e um pilar essencial da democracia"; pode ler-se no comunicado enviado pela VASP - Distribuição e Logística, S.A.

A VASP disse ainda que ao longo do tempo foi " amplamente sinalizada a necessidade de uma decisão estrutural por parte dos decisores públicos quanto ao apoio à distribuição de imprensa", mas que essa decisão "continua por concretizar-se".

Tópicos Logística Democracia VASP Castelo Branco Beja Évora Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Ana Taborda
Ana Taborda

As polémicas escutas

As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome

Menu shortcuts

Oito distritos em risco de ficarem sem jornais a partir de janeiro