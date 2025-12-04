Oito distritos em risco de ficarem sem jornais a partir de janeiro

A VASP anunciou esta quinta-feira que a partir de 2 de janeiro de 2026 deixará de garantir a distribuição diária de imprensa em oito distritos: Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.



Em causa está uma "situação financeira particularmente exigente, resultante da continuada quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais", informou a empresa.

"Esta decisão terá como consequência a limitação do acesso regular à imprensa em parte do território nacional, afetando um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa e um pilar essencial da democracia"; pode ler-se no comunicado enviado pela VASP - Distribuição e Logística, S.A.

A VASP disse ainda que ao longo do tempo foi " amplamente sinalizada a necessidade de uma decisão estrutural por parte dos decisores públicos quanto ao apoio à distribuição de imprensa", mas que essa decisão "continua por concretizar-se".