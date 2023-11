Mulheres têm pensões de reforma 43% mais baixas que as dos homens

A desigualdade de rendimentos em Portugal continua a ser um problema sem fim à vista, e ao que parece não se verifica apenas na vida ativa. De acordo com o Relatório sobre a Sustentabilidade Financeira da Segurança Social, citado pelo jornal Público, em 2022 as mulheres recebiam pensões 43,2% mais baixas que as dos homens, uma percentagem que se agravou quando comparada com à de uma década.







Sábado

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos mulheres homens diferença rendimentos pensões relatório

Em 2012 os homens recebiam €548,97 mensais, enquanto que as mulheres arrecadavam €314,13. Passada uma dezena de anos, embora o valor médio das pensões tenha aumentado, a diferença de rendimentos nota ser maior. As mulheres recebem assim atualmente €381,81 e os homens €671,75.Uma das razões que contribui para a diferença entre os valores recebidos na idade da reforma pode ser explicado pelo facto de as mulheres ganharem desde sempre salários mais baixos, e como tal descontarem menos para o sistema de pensões.