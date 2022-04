Maria Fernanda Amorim é a única portuguesa na lista dos mais ricos da Forbes

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A viúva de Américo Amorim, que herdou com as três filhas a fortuna do empresário da cortiça, ocupa a 601.ª posição da lista de 2022 da Forbes relativa aos mais ricos do mundo, com uma fortuna avaliada em 4,7 mil milhões de dólares (4,26 mil milhões de euros).

O património de Maria Fernanda Amorim, de 87 anos, diminuiu de 5,1 mil milhões de dólares em 2018 para 4,8 mil milhões em 2019 e para 3,8 mil milhões no ano seguinte. Em 2021 voltou a recuperar, atingindo os 4,7 mil milhões, valor que manteve nesta lista de 2022 elaborada pela Forbes.

Américo Amorim, que morreu em julho de 2017, passou seis décadas ao leme da empresa da família, a Corticeira Amorim (fundada pelo seu avô em 1870), e investiu também na Galp Energia e na banca.

O maior ativo da Amorim é a posição de 18,337% na Galp, que tem nos comandos do conselho de administração a filha mais velha de Maria Fernanda Amorim, Paula.

Este ano, o fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, alcançou o primeiro lugar neste ranking dos mais ricos do mundo.