Dono da Zara está menos rico mas cada vez mais solidário

O mais discreto empresário espanhol Amancio Ortega, dono da Zara, perdeu 7,3 mil milhões de dólares desde o início da pandemia. Já não está no top 10 do ranking dos mais ricos, onde o francês Bernard Arnault, presidente da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, é agora a única exceção numa lista dominada por norte-americanos, como Jeff Bezos, Elon Musk ou Bill Gates.

Ortega, de 84 anos, diversificou os seus investimentos em imóveis, em Madrid, Barcelona, Londres, Chicago, Miami e Nova Iorque, e continua a ser o mais rico de Espanha, mas caiu para o 13.º lugar da lista de milionários da Forbes, com uma fortuna avaliada em 60,8 mil milhões de euros. Em contrapartida, tornou-se um dos homens mais solidários do seu país. O dono do grupo Inditex – que além da Zara, detém outras marcas, como Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka ou Pull and Bear – com 7.500 lojas em todo o mundo, é obcecado por proteger a sua privacidade e a da sua família e por isso não dá entrevistas e vive afastado dos holofotes, na tranquilidade da sua casa na Coruña, de onde só sai para passear o cão.

Máscaras, ventiladores e camas

Em março do ano passado, através da fundação com o seu nome, Ortega fez a sua primeira doação ao sistema nacional de saúde espanhol para fazer frente aos piores dias da pandemia, numa altura de escassez de material: 100 mil máscaras protetoras para os profissionais de saúde e 300 mil máscaras cirúrgicas. Mas não ficou por aí. Dois ou três dias depois do seu aniversário, a 28 de março, a Fundação anunciava mais uma doação, esta no valor de 63 milhões de euros: três milhões de máscaras, 150 ventiladores, 500 camas hospitalares e um milhão de testes à covid.

Por outro lado, a Inditex doou mais 25 milhões de euros ao fundo que as grandes empresas espanholas criaram para ajudar na aquisição de material sanitário. Outro dos planos do fundador da Zara é a conclusão da construção de sete residências para idosos, na Galiza, e um projeto de apoio à luta contra o cancro nos hospitais públicos de toda a Espanha, no valor de 300 milhões de euros. Os analistas económicos calculam que a Inditex não recuperará os seus níveis de faturação pré-pandemia, antes de 2023 e prevêm que as vendas sofram uma queda de 24% no final de 2021, com cerca de 21 milhões de euros, frente aos mais de 28 milhões que fecharam o ano de 2019.

A sua vida contada numa série

O curioso percurso do self made man Amancio Ortega, que começou a trabalhar aos 12 anos, será contado numa série produzida pela Amazon Prime Video. Em oito episódios, a plataforma de streaming irá detalhar a vida do fundador do grupo Inditex, que aprendeu a ser alfaiate quando trabalhou na loja La Maja e a partir daí começou o seu próprio negócio, a Zara, em 1975. Durante o dia trabalhava na loja e à noite confecionava versões mais baratas, na sua sala de jantar, com a vendedora Rosalia Mera, sua primeira mulher, e que depois vendiam porta a porta. Desse casamento, teve dois filhos: Sandra, de 53 anos, e Marcos, de 50, afetado por uma paralisia cerebral. Flora Pérez é a atual mulher, mãe da sua filha mais mediática, Marta, de 37 anos. Netos tem cinco: três por parte de Sandra, Martiño, Antía e Uxía, e dois de Marta: Amancio, de 7 anos, e Matilde, de 10 meses.