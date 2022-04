Dados dos clientes Continente e Wells escaparam a ataque informático contra Sonae MC

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ataque informático de que foi alvo a Sonae MC, gestora dos supermercados Continente e outras marcas do grupo, no passado dia 30 de março, não afetou os dados pessoais dos clientes da rede de retalho, de acordo com um comunicado da empresa liderada por Cláudia Azevedo divulgado esta terça-feira.

"No seguimento deste ataque não há a evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afetados. Esta constatação decorre do profundo trabalho forense que tem vindo a ser realizado nos últimos dias", começa por avisar a Sonae MC.

A nota de imprensa explica que "os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, continente.pt, wells.pt não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida, uma vez que é do domínio único e exclusivo das entidades financeiras".

A retalhista garante ainda que "continua a trabalhar em estreita articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança para evitar novos ataques desta natureza" .

A autoria do ataque informático não foi, até ao momento, reivindicada, estando a empresa "a trabalhar com as autoridades nacionais e internacionais para se identificar e punir os responsáveis por este ato criminoso".

Do universo da MC fazem parte além do Continente, o Continente Modelo e o Continente Bom Dia, ou a Go Natural, assim como outras unidades além do retalho alimentar como a Wells ou a Note.