Os hábitos baratos dos ricos

Há mais de um ano que Elon Musk falava da intenção de se desfazer de todas as mansões – sete, avaliadas em mais de 100 milhões de euros, no total, situadas sobretudo em Los Angeles – para se mudar para a base de operações da SpaceX, a sua empresa aeroespacial, no Texas. Há dias, revelou no Twitter que vive agora numa pequena casa pré-fabricada e que entretanto já vendeu seis das luxuosas moradias.



E que casa é esta que acomoda o segundo homem mais rico do mundo – já chegou a ser o primeiro do ranking da Forbes – com uma fortuna superior a 150 mil milhões de euros? São 37 m2 divididos por cozinha, quarto, casa de banho e zona de estar, que custa 49.500 euros e que o CEO da Tesla diz ter alugado. Desde o anúncio do exótico Musk, de 50 anos, estas casas – desenvolvidas pela startup norte-americana e que se montam num dia – tornaram-se numa tendência e a lista de espera da empresa já tem cerca de 50 mil interessados em adquiri-las.



O empresário sul-africano, que quer fundar a sua própria colónia em Marte – para onde pretende levar 1 milhão de pessoas, em 2050 – não é o primeiro milionário a fazer questão de que se saiba que vive de forma espartana. Há mais de uma década que a corrente do “milionário frugal” é amplamente difundida, sobretudo nos Estados Unidos, como exemplo de vida, alimentando a imagem romântica do rico que é feliz com pouco.