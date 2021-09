CR acusa Carlos Vaz Marques de colocar em causa 'dignidade' de jornalistas da TSF

O jornalista Carlos Vaz Marques anunciou com um estrondo a sua saída da TSF, rádio em que trabalhou ao longo de 30 anos. Afirmou ter sido vítima de "bullying profissional" e declarou vontade de processar a Global Media, dona da rádio. Esta sexta-feira o Conselho de redação reagiu às acusações e queixas do jornalista e recusa qualquer forma de bullying.



De acordo com um comunicado do Conselho de Redação (CR) da TSF, não há evidência de "bullying profissional ou qualquer situação atentatória da dignidade profissional do jornalista Carlos Vaz Marques" por o mesmo ter sido forçado a fazer "uns telefonemas de circunstância e à recolha de curtas declarações telefónicas gravadas a respeito de temas correntes, frequentemente sem qualquer relevância noticiosa". Os jornalistas da rádio lembram que vários outros jornalistas com "décadas de casa" têm, por vezes, de fazer esses contactos "simples e chamadas telefónicas rápidas relacionadas com notícias do dia a dia" para o noticiário da TSF, o "principal produto" da marca.



O Conselho de Redação refere ainda que a acusação é também feita aos "jornalistas que editaram a referida equipa, vários deles com mais de 20 anos de TSF e cujo contributo para a afirmação da rádio é notório". E diz ainda que ninguém que trabalhou com o jornalista afirma ter visto ou notado alguma evidência de "bullying profissional" ou qualquer "situação atentatória" da dignidade profissional do jornalista Carlos Vaz Marques.