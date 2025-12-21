Mais rico do mundo está ainda mais rico. Musk já tem mais de 700 mil milhões

Uma semana depois de ser o primeiro a superar a fasquia dos 600 mil milhões de dólares, Elon Musk viu a sua fortuna disparar para mais de 700 mil milhões.

De 600 para mais de 700 mil milhões de dólares em apenas uma semana. A fortuna de Elon Musk, que já era avultada, cresceu subitamente depois de o Supremo Tribunal do Delaware, nos EUA, ter anulado uma decisão anterior sobre o pacote de remuneração do CEO da Tesla.

Em 2024, o tribunal tinha anulado o plano de compensação para Musk por considerar que os acionistas tinham recebido informações "erradas" e "enganosas" sobre o conselho de administração e o comité de remuneração. Disse mesmo que o pacote remuneratório de 2018, à data avaliado em 56 mil milhões de dólares, era "incompreensível".

Agora, numa altura em que esse mesmo pacote remuneratório vale cerca de 139 mil milhões de dólares, o Supremo Tribunal do Delaware anulou a decisão. Considera que a anulação foi imprópria e injusta para Musk, abrindo-lhe a porta a um "cheque" chorudo.

Elon Musk adiciona, assim, 139 mil milhões de dólares aos mais de 600 mil milhões a que já estava avaliada a sua fortuna pessoal.

O homem mais rico do mundo chegou aos 600 mil milhões há cerca de uma semana depois de ter sido aventada a possibilidade de a SpaceX, empresa da qual é dono, poder avançar para o mercado de capitais durante o próximo ano.

A empresa espacial de Elon Musk prevê uma avaliação global de 1,5 biliões de dólares, o que a deixaria perto da capitalização de mercado que a petrolífera estatal saudita, a Saudi Aramco, naquela que poderá ser a maior oferta pública inicial (IPO) de todos os tempos.