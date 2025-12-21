Sábado – Pense por si

Dinheiro

Mais rico do mundo está ainda mais rico. Musk já tem mais de 700 mil milhões

Negócios 12:12
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de dezembro
As mais lidas

Uma semana depois de ser o primeiro a superar a fasquia dos 600 mil milhões de dólares, Elon Musk viu a sua fortuna disparar para mais de 700 mil milhões.

De 600 para mais de 700 mil milhões de dólares em apenas uma semana. A fortuna de Elon Musk, que já era avultada, cresceu subitamente depois de o Supremo Tribunal do Delaware, nos EUA, ter anulado uma decisão anterior sobre o pacote de remuneração do CEO da Tesla.

Em 2024, o tribunal tinha anulado o plano de compensação para Musk por considerar que os acionistas tinham recebido informações "erradas" e "enganosas" sobre o conselho de administração e o comité de remuneração. Disse mesmo que o pacote remuneratório de 2018, à data avaliado em 56 mil milhões de dólares, era "incompreensível".

Agora, numa altura em que esse mesmo pacote remuneratório vale cerca de 139 mil milhões de dólares, o Supremo Tribunal do Delaware anulou a decisão. Considera que a anulação foi imprópria e injusta para Musk, abrindo-lhe a porta a um "cheque" chorudo.

Elon Musk adiciona, assim, 139 mil milhões de dólares aos mais de 600 mil milhões a que já estava avaliada a sua fortuna pessoal.

O homem mais rico do mundo chegou aos 600 mil milhões há cerca de uma semana depois de ter sido aventada a possibilidade de a SpaceX, empresa da qual é dono, poder avançar para o mercado de capitais durante o próximo ano.

A empresa espacial de Elon Musk prevê uma avaliação global de 1,5 biliões de dólares, o que a deixaria perto da capitalização de mercado que a petrolífera estatal saudita, a Saudi Aramco, naquela que poderá ser a maior oferta pública inicial (IPO) de todos os tempos.

Artigos Relacionados
Tópicos Acionista Administração Empresas Oferta pública inicial Elon Musk Delaware Saudi Aramco SpaceX Tesla Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Por que sou mandatária de Jorge Pinto

Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.

Menu shortcuts

Mais rico do mundo está ainda mais rico. Musk já tem mais de 700 mil milhões