19 de novembro de 2025 às 23:02Associated Press

“O trabalho será opcional e o dinheiro deixará de ser relevante”: Musk projeta impacto da IA no futuro

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, afirmou, durante o Fórum de Investimento EUA-Arábia Saudita, que os avanços tecnológicos vão eliminar a pobreza e transformar por completo a forma como as sociedades funcionam.

