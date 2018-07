Líder mundial em rebuçados investe 20 milhões em fábrica em Angola

A multinacional de produtos alimentares Arcor, argentina e líder mundial na produção de rebuçados, prevê investir quase 20 milhões de euros para instalar uma fábrica de bolos e doces em Angola, numa parceria com uma empresa já instalada localmente.

A informação consta de uma nota enviada pela Arcor à Comissão Nacional de Valores da Argentina, à qual a Lusa teve acesso esta terça-feira, e que aponta para um investimento global, numa primeira fase, de 45 milhões de dólares (38,7 milhões de euros), suportado em partes iguais com o grupo Webcor.

Fonte do grupo Arcor, contactada pela agência Lusa, afirmou que ainda não foi feito qualquer anúncio oficial deste investimento, "uma vez que a operação está sujeita à aprovação das autoridades angolanas competentes". O objectivo, além do mercado angolano, prende-se com a exportação da futura produção para os países vizinhos, na África austral.