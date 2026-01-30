Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

Kevin Warsh deverá ser o novo presidente da Fed

Negócios 08:05
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Kevin Warsh tem 55 anos, nasceu em Nova Iorque e é afiliado no partido republicano.

Kevin Warsh, antigo membro do conselho de governadores da Reserva Federal (Fed) dos EUA, está à frente na corrida para ser o novo líder do banco central americano e deverá ser nomeado já nesta sexta-feira, segundo avançam vários meios de comunicação americanos. A Bloomberg escreve mesmo que, na quinta-feira, Kevin Warsh visitou a Casa Branca.

Kevin Warsh
Kevin Warsh

Kevin Warsh era um dos quatro nomes finalistas da administração Trump para assumir o cargo de presidente da Reserva Federal, juntamente com Kevin Hasset (), Cristopher Waller e Rick Rieder, este último ligado à BlackRock e cujo nome começou a ganhar força nos últimos dias.

Kevin Warsh foi membro da Fed entre 2006 e 2011, em plena crise financeira, e já trabalhou como conselheiro económico da administração de George W. Bush.

O , depois de Donald Trump ter voltado a "ziguezaguear": primeiro disse que o sucessor de Jerome Powell só seria conhecido na próxima semana, para na madrugada sexta-feira ter dito que afinal será já hoje.

"Muitas pessoas pensam que [o escolhido] é alguém que poderia ter estado lá há alguns anos", disse Trump numa declaração enigmática sobre a sua nova escolha. No entanto, a Bloomberg sublinha que até ao anúncio oficial por parte de Donald Trump, a escolha mantém-se em aberto.

Kevin Warsh tem 55 anos, nasceu em Nova Iorque e é afiliado no partido republicano. O nome dele chegou a ser apontado para o cargo de secretário do Tesouro americano, na nova administração Trump, mas a escolha acabaria por recair sobre Scott Bessent.

A sucessão de Jerome Powell à frente da Fed tem sido bastante polémica, com o atual presidente da Reserva Federal e outros membros a terem sofrido muita pressão política de Trump para que fosse feita uma redução mais agressiva das taxas de juro diretoras. 

Na quarta-feira, a Reserva Federal (Fed) norte-americana terminou a , com a taxa dos fundos federais a manter-se num intervalo entre 3,5% e 3,75%.

Artigos Relacionados
Tópicos Anúncio juri Polémicas Juros Kevin Warsh Donald Trump Casa Branca Nova Iorque Estados Unidos BlackRock
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Kevin Warsh deverá ser o novo presidente da Fed