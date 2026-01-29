Microsoft tomba em bolsa e perde mais de 390 mil milhões em "market cap" após resultados

É já a maior queda intradiária em bolsa em quase seis anos. Ações da gigante tecnológica afundam para mínimos de maio de 2025 com a empresa a desvalorizar mais de 12%. Gastos recorde com IA preocupam investidores.

A Microsoft está a registar a sua maior queda intradiária em bolsa em quase seis anos e negoceia agora em mínimos de oito meses, depois de ontem ter apresentado resultados. A gigante tecnológica já perdeu mais de 390 mil milhões de dólares em “market cap” só na sessão desta quinta-feira, 29 de janeiro, com as ações a tombarem mais de 12% neste momento. A capitalização bolsista da "big tech" recua agora para cerca de 3,143 biliões de dólares.



A empresa liderada por Satya Nadella segue pressionada pelo aumento dos gastos no último trimestre de 2025, que atingiram um valor recorde de 37,5 mil milhões, contra estimativas de 36,2 mil milhões, devido aos esforços para expandir a presença nas infraestruturas para inteligência artificial (IA).

Apesar de a Microsoft ter registado um crescimento homólogo de 17% nas receitas, para 81,27 mil milhões, os investidores não ficaram convencidos com os montantes despendidos para alcançar estes objetivos no último exercício, que corresponde ao segundo trimestre fiscal de 2026, reacendendo preocupações com o retorno dos avultados gastos em IA.

“Uma das principais questões que preocupa os investidores é que as despesas de capital (CAPEX) estão a crescer mais rápido do que esperávamos, e talvez o Azure esteja a crescer um pouco mais devagar do que esperávamos”, disse à Bloomberg o analista Keith Weiss, do Morgan Stanley.

A maior fabricante de software do mundo registou um rápido crescimento no seu negócio de serviços de “cloud”, em parte graças a uma parceria histórica com a OpenAI, dona do ChatGPT. Mas mesmo com os elevados investimentos em centros de dados, a Microsoft tem enfrentado dificuldades para responder à elevada procura por estes serviços a tempo.