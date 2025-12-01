Sábado – Pense por si

Presidente dos Estados Unidos diz já saber quem vai liderar Reserva Federal

O líder dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que já decidiu quem vai substituir o atual presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio e a quem o Presidente tem criticado repetidamente.

Jerome Powell, atual presidente da Reserva Federal.
No domingo, Trump confirmou a bordo do avião presidencial, durante o regresso a Washington vindo da Florida, que já tem um nome em mente.

"Sei quem vou escolher, sim", disse o Presidente, recusando-se a negar quando um repórter perguntou se seria Kevin Hassett, o principal conselheiro económico da Casa Branca.

Trump disse que anunciará o substituto de Powell "em breve".

O mandato de Powell termina em maio de 2026, depois de ter sido nomeado para dirigir o banco central pelo próprio Trump em 2018 e reconduzido no cargo pelo Presidente democrata Joe Biden.

O Comité Federal de Mercado Aberto da Reserva Federal está a preparar a última reunião do ano, a 09 de dezembro.

Em outubro, Powell disse ser pouco provável outro corte da taxa de juros, face à falta de consenso dentro da Fed, receios de uma retoma da inflação elevada e falta de novos dados, devido à paralisação governamental de 40 dias que terminou a 12 de novembro.

Em 19 de novembro, Donald Trump disse, pela segunda vez em dois dias, que gostaria de nomear o secretário do Departamento do Tesouro, Scott Bessent, para a presidência do banco central dos Estados Unidos, conhecido como Fed.

Mas Bessent continua a dizer que não quer o cargo, acrescentou Trump, durante um fórum económico saudita-norte-americano.

"Estamos a pensar nele para a Fed, mas ele não quer. Gosta de ser secretário do Tesouro", disse Trump.

Dois dos cinco candidatos que o próprio Bessent nomeou são atuais dirigentes da Fed, a saber, o governador Christopher Waller e a governadora Michelle Bowman. Os outros são Kevin Hassett, um assessor económico de Trump, Kevin Warsh, um antigo governador da Fed, e Rick Rieder, um dirigente da gestora de investimentos BlackRock.

Bessent afirmou que em meados de dezembro "o Presidente vai reunir com os três candidatos finais e esperamos ter uma decisão antes do Natal".

Trump tem sido muito crítico de Jerome Powell, por não baixar a taxa de juro de referência tanto quanto queria.

A escolha de Trump para o seu substituto vai pressionar para uma rápida baixa de taxa de juro e provavelmente vai introduzir mudanças no funcionamento da Fed.

No início do ano, Bessent fez críticas alargadas aos esforços da Fed para proteger a economia durante a recessão de 2008-2009 e a pandemia.

Tópicos Inflação Banco central Juros Recessão Donald Trump Scott Bessent Jerome Powell Estados Unidos BlackRock
