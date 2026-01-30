Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

Novo ano traz abrandamento da subida dos preços. Inflação desacelera para 1,9%

Negócios 11:18
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Estimativa rápida do INE revela que, em janeiro, a subida dos preços de venda ao consumidor registou um alívio. Em comparação com o último mês de 2025, a taxa de inflação diminuiu três décimas. Alimentos deram uma ajuda para alívio registado no arranque do novo ano.

O primeiro mês de 2026 trouxe uma desaceleração na subida da taxa de inflação. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta sexta-feira, revela que a taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) terá diminuído para 1,9% em janeiro. Em comparação com o mês anterior, a inflação abrandou três décimas, depois de ter .

frutas, legumes, alimentos, supermercado, hiper, comida
frutas, legumes, alimentos, supermercado, hiper, comida Miguel Baltazar

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do IPC terá diminuído para 1,9% em janeiro de 2026, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à observada no mês anterior", revela o boletim estatístico do INE. 

(Notícia em atualização)

Artigos Relacionados
Tópicos preços Bom preço Inflação Instituto Nacional de Estatística
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Novo ano traz abrandamento da subida dos preços. Inflação desacelera para 1,9%