Novo ano traz abrandamento da subida dos preços. Inflação desacelera para 1,9%

Estimativa rápida do INE revela que, em janeiro, a subida dos preços de venda ao consumidor registou um alívio. Em comparação com o último mês de 2025, a taxa de inflação diminuiu três décimas. Alimentos deram uma ajuda para alívio registado no arranque do novo ano.

O primeiro mês de 2026 trouxe uma desaceleração na subida da taxa de inflação. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta sexta-feira, revela que a taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) terá diminuído para 1,9% em janeiro. Em comparação com o mês anterior, a inflação abrandou três décimas, depois de ter acelerado ligeiramente no final do ano passado.



frutas, legumes, alimentos, supermercado, hiper, comida Miguel Baltazar

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do IPC terá diminuído para 1,9% em janeiro de 2026, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à observada no mês anterior", revela o boletim estatístico do INE.

(Notícia em atualização)