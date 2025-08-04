Sábado – Pense por si

Dinheiro

Como Portugal vai investir em Defesa com a ajuda da Europa

Diogo Barreto
Diogo Barreto 04 de agosto de 2025 às 07:00
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Portugal está a preparar candidaturas nas áreas das "munições, sistemas de satélite, sistemas terrestres, plataformas navais, sistemas não tripulados", entre outros.

Portugal pediu para aderir ao SAFE, o programa europeu de empréstimos a condições favoráveis para o reforço da Defesa. O ministro da Defesa, Nuno Melo, criou um grupo de trabalho para o desenvolvimento da proposta de Manifestação de Interesse e subsequente pedido formal de assistência financeira para conseguir chegar à meta de 5% do PIB em investimentos relacionados com a Defesa.

Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional
Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional

O grupo de trabalho vai depois focar-se no "desenvolvimento técnico dos projetos e na preparação do pedido formal de assistência financeira até 30 de novembro de 2025", refere o Governo em comunicado. A Bruxelas, o Governo refere que pretende aderir ao apoio ao investimento em projetos comuns de Defesa, para "cobrir necessidades prioritárias identificadas nos três ramos das Forças Armadas" e cumprir "os compromissos de ordem internacional", nomeadamente os objetivos de capacidades militares assumidos por Portugal.

O prazo para os Estados-membros sinalizarem o seu interesse nesta nova linha de crédito de 150 mil milhões de euros criada no âmbito do plano para Rearmar a Europa/Prontidão 2030 termina amanhã, terça-feira. O Ministério da Defesa não avança com os montantes necessários para cumprir os planos que tem em vista.

O pedido de financiamento será acompanhado por um plano de investimento na indústria europeia de Defesa, estando o ministério de Nuno Melo a preparar esse plano que será apresentado em novembro junto da Comissão Europeia. Segundo informou a tutela, em comunicado, Portugal está a preparar candidaturas nas áreas das "munições, sistemas de satélite, sistemas terrestres, plataformas navais, sistemas não tripulados, capacidades cibernéticas e outras capacidades estratégicas mais complexas".

De acordo com o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius, a expectativa é que cerca de 20 dos 27 Estados-membros avancem com candidaturas para um financiamento que pode exceder os 100 mil milhões de euros. Além de Portugal, Bélgica, Bulgária, Chipre, Estónia, França, Irlanda, Lituânia, Polónia, República Checa e Roménia sinalizaram o seu interesse em aderir ao SAFE. Áustria, Eslováquia e Finlândia deram também a entender que podiam apresentar candidaturas. 

A assistência financeira prevista assume a forma de empréstimos com prazos até 45 anos, períodos de carência de até 10 anos, possibilidade de pré-financiamento de até 15% e isenção de IVA nos contratos celebrados.

O SAFE é o primeiro pilar do plano ReArm Europe/Preparação da Defesa europeia 2030 da Comissão Europeia, que propõe mobilizar mais de 800 mil milhões de euros em despesas com a Defesa. Os outros pilares são: reforçar o financiamento da Defesa nacional através da ativação da cláusula de derrogação nacional do Pacto de Estabilidade e Crescimento, tornar os instrumentos da UE, como os fundos de coesão, mais flexíveis para permitir um maior investimento na Defesa, complementar o financiamento público com contribuições do Banco Europeu de Investimento e mobilizar capital privado.

Artigos Relacionados
Tópicos Portugal Ministério da Defesa Nuno Melo Europa Comissão Europeia Safe
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Como Portugal vai investir em Defesa com a ajuda da Europa