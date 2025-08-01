Canal NOW sempre a subir em julho bate recordes em todas as categorias

O NOW chega todos os dias a praticamente 1,6 milhões de portugueses, em média, o que também constitui o melhor resultado de sempre.

Edição de 13 a 19 de agosto

01 de agosto de 2025 às 12:29

O canal NOW fechou o mês de julho com um share médio de 1,9%, equivalente a 40 688 espectadores a cada minuto do dia.



Canal NOW bate recordes em julho, alcançando 1,6 milhões de portugueses por dia

Trata-se do melhor resultado de sempre do NOW, que tem crescido constantemente, de mês para mês, desde que foi lançado, há um ano.

Em comparação com o mês de agosto do ano anterior, o NOW praticamente multiplicou por quatro o número de espectadores.

O share cresceu 152,7% em relação a agosto do ano passado.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialiver que agrega conteúdos da Sábado, do Record, do Negócios e da Máxima.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.