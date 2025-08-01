Sábado – Pense por si

Canal NOW sempre a subir em julho bate recordes em todas as categorias

01 de agosto de 2025
O NOW chega todos os dias a praticamente 1,6 milhões de portugueses, em média, o que também constitui o melhor resultado de sempre.

O canal NOW fechou o mês de julho com um share médio de 1,9%, equivalente a 40 688 espectadores a cada minuto do dia.

Canal NOW bate recordes em julho, alcançando 1,6 milhões de portugueses por dia
Canal NOW bate recordes em julho, alcançando 1,6 milhões de portugueses por dia

Trata-se do melhor resultado de sempre do NOW, que tem crescido constantemente, de mês para mês, desde que foi lançado, há um ano.

Em comparação com o mês de agosto do ano anterior, o NOW praticamente multiplicou por quatro o número de espectadores.

O share cresceu 152,7% em relação a agosto do ano passado.

O NOW chega todos os dias a praticamente 1,6 milhões de portugueses, em média, o que também constitui o melhor resultado de sempre.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialiver que agrega conteúdos da Sábado, do Record, do Negócios e da Máxima.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

