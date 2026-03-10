Italiana MFE entra na Impresa, Balsemão mantém o controlo

Regulador do mercado deixa cair o último obstáculo à operação que estabiliza financeiramente a dona da SIC e do Expresso. Multinacional controlada pela família Berlusconi torna-se no segundo maior acionista, mas não nomeia administradores executivos. Francisco Pedro Balsemão continuará a liderar a gestão.

A multinacional italiana MFE – Media for Europe, controlada pela família Berlusconi, concretizou hoje a entrada no capital do maior grupo de comunicação social português, a Impresa. A confirmação oficial, feita hoje à tarde pela dona dos canais SIC e do Expresso, surge depois de o regulador do mercado financeiro ter levantado um último obstáculo potencial à operação. A MFE passa a ser o segundo maior acionista e Francisco Pedro Balsemão continuará a ser o administrador executivo do grupo e sucederá ao seu pai Francisco Pinto Balsemão – que morreu em outubro passado – como presidente do conselho de administração.



Os dois sucessores de titãs dos media, Francisco Pedro Balsemão e Pier Silvio Berlusconi Duarte Roriz e AP

“Esta operação permitirá à dona da SIC e do Expresso ter um parceiro internacional, sólido e do setor dos media, com ambições de crescimento pan-europeu e com a mesma paixão pela comunicação social”, anunciou hoje à tarde fonte oficial da Impresa.

A conclusão oficial do negócio põe um fim a mais de um ano e meio de diálogo e meses de negociações intensas, num contexto de forte pressão financeira sobre a Impresa. Tendo sido alcançado em novembro o difícil entendimento entre as posições das duas famílias, Balsemão e Berlusconi, a reta final concretizou-se como a Impresa e a MFE esperavam: o regulador CMVM não obrigou os italianos a lançar uma Oferta Pública de Aquisição sobre a maioria do capital do grupo de comunicação social português. Outro obstáculo menor, uma ação judicial contra a entrada da MFE, posta por um acionista minoritário sem rosto e com sede no Panamá, não é visto com preocupação, segundo apurou a SÁBADO junto de fonte conhecedora da operação.

Tal como a SÁBADO noticiou, o controlo da Impresa continuará a ser exercido pela Impreger – dominada pelos cinco filhos de Pinto Balsemão –, cuja posição acionista que passa de 50,01% para 33,738%. “O envolvimento contínuo da família Balsemão será fundamental para impulsionar a direção estratégica da Impresa e enfrentar os desafios que se avizinham”, apontou o grupo italiano MFE num comunicado. Além da manutenção de Francisco Pedro (o filho mais novo de Balsemão) à frente do grupo, há a do administrador financeiro Pedro Barreto (vice-presidente) – os italianos não nomeiam nenhum administrador executivo. Ricardo Costa é uma das pessoas que entra para o Conselho de Administração da Impresa.

A MFE tornou-se acionista através de um aumento de capital de cerca de 17,3 milhões de euros, numa transação que avaliou as ações da empresa em 21 cêntimos (a cotação bolsista da Impresa fechou hoje em 19 cêntimos). O gigante europeu dos media fica com 32,9% e coloca três administradores não-executivos (Michele Giraudo, Massimiliano Ventimiglia e Massimo Musolino) no conselho de administração da Impresa, incluindo um (Musolino) no conselho de auditoria.

O grupo italiano é o segundo maior grupo na Europa (tem um volume de negócios 16 vezes superior ao do grupo português) e a entrada no capital da Impresa é determinante para mitigar a intranquilidade dos seus principais credores bancários (o BPI e o Novo Banco), assim como a pressão considerável que exerceram ao longo de 2025 sobre a tesouraria da empresa. O negócio não envolveu à cabeça um acordo para a reestruturação pura e dura dívida bancária, como noticiou a SÁBADO.

Apesar de não ter o controlo executivo da Impresa, a dimensão e a sua importância do ponto de vista financeiro conferem ao novo acionista uma influência natural e importante. Nos bastidores da transação, como já noticiou a SÁBADO, não se descartava um eventual passo futuro dos italianos no sentido de assumirem o controlo efetivo do grupo.

A MFE tem como administrador executivo Pier Silvio Berlusconi – filho do político e empresário italiano Sílvio Berlusconi – e está presente em Itália, Espanha e na Alemanha. A multinacional tem explicado o investimento em Portugal como parte da sua estratégia de construção de uma plataforma pan-europeia, capaz de competir em tamanho com os novos concorrentes no mercado do streaming.