Impresa vai alargar "board" para integrar três membros escolhidos por italianos da MFE

A dona da SIC agendou uma assembleia-geral extraordinária para 10 de março para eleger novos órgãos sociais, já com os representantes do novo acionista. A operação continua a aguardar que o supervisor indique que família Berlusconi não tenha de lançar OPA.

A Impresa, dona da SIC e do Expresso, prepara já a entrada dos italianos da MediaForEurope (MFE) no seu capital. Esta segunda-feira, a cotada anunciou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a convocatória de uma assembleia-geral acionista extraordinária para 10 de março, com vista à eleição dos novos órgãos sociais que reflitam o "novo ciclo que a empresa perspetiva iniciar".



Impresa Pedro Catarino

Assim, o conselho de administração da Impresa será alargado dos atuais seis para nove elementos, mantendo-se nos cargos os seis nomes indicados pela Impreger, "holding" da família Balsemão, e integrando três membros designados pela MediaForEurope (MFE), grupo italiano controlado pela família Berlusconi. Estes três elementos, caso eleitos, apenas assumirão funções após a MFE se tornar, efetivamente, acionista da Impresa. Os nomes propostos são Michele Giraudo, "Chief Revenue Officer" da MediaForEurope Advertising; Massimiliano Ventimiglia, fundador e CEO da Onde Alte, empresa dedicada à IA e "big data" para meios digitais; e Massimo Musolino, CEO para Gestão e Operações da Mediaset em Espanha.

O acordo para a entrada da MFE no capital da dona da SIC prevê que o grupo transalpino fique com 32,934% do capital da Impresa através da subscrição de um aumento de capital no valor de 17,325 milhões de euros. A Impreger mantém-se como maior acionista, com uma participação de 33,738%. A operação está neste momento pendente apenas da decisão da CMVM sobre a necessidade ou não de o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) por parte da MFE. Caso o supervisor determine que a OPA terá de ser lançada, o acordo fica sem efeito.

A assembleia-geral de 10 de março servirá ainda para que, "a título cautelar", seja deliberado novamente os pontos aprovados na reunião magna de 29 de dezembro, no qual foi autorizado o aumento de capital que permite a entrada da MFE. Estes pontos surgem na sequência de a acionista Tilway Management, Inc, sociedade anónima de direito panamiano, ter intentado uma ação judicial de invalidação das deliberações sociais.

Na próxima semana, a 23 de fevereiro, realiza-se a assembleia de obrigacionistas da SIC, que foi adiada por falta de quórum na primeira convocatória, a 6 de fevereiro. O ponto único desta reunião é a alteração às condições de reembolso antecipado das obrigações emitidas pela empresa no ano passado, algo determinante para a entrada da MediaForEurope: em vez de o reembolso poder ser acionado caso a família Balsemão deixe de ter a maioria do capital - o que vai acontecer com a entrada da MFE -, só poderá ser exercido caso fique com menos de um terço.