Dona da SIC regressa aos lucros em 2025 mesmo com receitas estagnadas

A Impresa registou receitas de 181,8 milhões de euros no ano passado, menos 0,2% do que em 2024. Em termos recorrentes, os proveitos subiram 1,4%, para 180,8 milhões.

A Impresa fechou o ano passado com um lucro de 1,2 milhões de euros, o que compara com as perdas ajustadas de 5,5 milhões de euros registadas no exercício anterior, indicou esta quinta-feira a dona da SIC e do Expresso em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Impresa Pedro Catarino

As receitas fixaram-se em 181,8 milhões de euros, o que traduz um decréscimo de 0,2% face aos 182,3 milhões alcançados em 2024. A empresa assinala que considerando apenas as receitas recorrentes se registou uma subida de 1,4%, para 180,8 milhões de euros.

A Impresa viu as receitas de televisão reduzirem-se em 500 mil euros, ou 0,3%, para 157 milhões de euros. Já na área do "publishing" a quebra cifrou-se em 4,9%, para 22,3 milhões de euros.

Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 1,8%, para 18,8 milhões de euros, sendo que o EBITDA recorrente, que é ajustado dos custos de reestruturação, de indemnizações pagas e recebidas e mais e menos valias de alienação de participações, aumentou 23,8%, até aos 19,3 milhões de euros.

Os resultados financeiros melhoraram, passando dos 12,4 milhões de euros negativos em 2024 para 11,1 milhões no ano passado. A Impresa justifica esta evolução com o "efeito combinado da redução das taxas de juro verificadas ao longo de 2025 e da diminuição da dívida líquida média do grupo".

A dívida remunerada líquida ascendia a 126,9 milhões de euros no final do ano passado, menos quatro milhões do que a 31 de dezembro de 2024.

Recorde-se que a SIC alienou no ano passado "a totalidade da sua participação no capital social da DualTickets, S.A., sociedade que detém, de forma indireta, uma participação na empresa que desenvolve a plataforma de bilheteira online BOL".