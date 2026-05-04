Mercado automóvel português acelera 14% em abril

O mercado de veículos automóveis novos em Portugal continua a tendência positiva do arranque de ano e somou em abril novo crescimento a dois dígitos em termos homólogos.

O mercado automóvel nacional prosseguiu em abril a tendência positiva do primeiro trimestre e registou um crescimento homólogo de 14,4%, para 24.969 unidades, informou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Em termos acumulados, os quatro primeiros meses do ano fecham com 98.722 viaturas novas matriculadas, uma subida de 10,2% face a um ano antes.



Martin Meissner/AP

Nos ligeiros de passageiros, segmento que representa mais de 85% do mercado, em abril foram entregues 21.592 automóveis novos, uma subida homóloga de 15,1%, elevando o total desde o início do ano para 85.651 veículos, o que corresponde a um crescimento de 10,8%.

Já nos comerciais ligeiros, apesar da recuperação em abril, com uma subida homóloga de 7,7% para 2.719 unidades, o saldo de 2026 ainda é ligeiramente inferior (-0,8%) ao dos quatro primeiros meses do ano passado.

Os pesados continuam a ser o segmento com crescimento mais expressivo. Em abril foram vendidos 658 viaturas novas, mais 20,1% do que um ano antes, e nos primeiros quatro meses do ano o crescimento ascende a 38,8%, para 2.978 unidades.