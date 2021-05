Hotel de 30 milhões com robôs para serviço de quartos abre no Porto esta sexta-feira

O Porto ganha um novo hotel esta sexta-feira com a inauguração do Yotel Porto, localizado na Rua de Gonçalo Cristóvão, perto da estação de Metro da Trindade. A unidade hoteleira de quatro estrelas conta com 150 quartos, um terraço, restaurante, espaços comuns para trabalhar e um ginásio.





O projeto representa um investimento de 30 milhões de euros por parte da United Investments Portugal (UIP) e aposta fortemente na componente tecnológica. A UIP, liderada por Carlos Leal, está integrada no Al-Bahar Investment Group e é proprietária do Pine Cliffs Resort, Sheraton Cascais Resort, Quinta Marques Gomes e Hyatt Regency Lisboa.Assim, os hóspedes podem utilizar a aplicação (app) Yotel para fazer o check-in antecipadamente ou em quiosques self-service, bem como criar uma SmartKey nos smartphones. A app permite ainda alertar o pessoal do hotel se, por exemplo, é necessário limpeza adicional nos quartos e pode ser usada para controlar a iluminação e a televisão.Alguns quartos selecionados contam com "uma SmartBed, uma cama completamente ajustável que permite poupar espaço", várias tomadas e pontos de carregamento de UBS, WiFi e Smart TVs de alta definição.

Mas um dos aspetos mais inovadores é o serviço de quartos efetuado por pequenos robôs que respondem a pedidos diversos, como a entrega de uma bebida ou toalhas extra.



"A abertura do primeiro Yotel na Península Ibérica após um período tão difícil para o setor é uma prova da dedicação da marca e o apoio e investimento contínuo da United Investments Portugal na indústria do turismo", refere o diretor-geral Nuno Godinho, citado em comunicado.



"Estou confiante que este hotel, com a sua visão inovadora e infraestrutura tecnológica, será um grande sucesso", acrescenta.



A marca Yotel está presente em cidades como Amesterdão, Boston, Dubai, Edimburgo, Glasgow, Istambul, Londres, Miami, Nova Iorque, Singapura, São Francisco e Washington.