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O "Guerra e Paz", único programa diário de análise internacional da TV portuguesa em horário nobre, venceu a edição 301, depois de também ter vencido a edição 300 na passada sexta-feira.



"Guerra e Paz" volta a vencer horário nobre

O programa de Germano Almeida atingiu o primeiro lugar do segmento cabo informação na noite de ontem, segunda-feira, 27 de abril, ao obter a excelente média de 88.072 espectadores (2.7% share), acima dos 86.091 da SIC Notícias (2.6% share) e dos 66.752 (2.0%) da CNN Portugal.

O "Guerra e Paz" liderou por 30 minutos, em três períodos diferentes, e atingiu o excelente pico de 143.030, pelas 23h19, com share de 4.38% nesse minuto. Entre as 22h59 e as 23h20, o programa manteve-se sempre acima da fasquia dos 100 mil espectadores.

Com apresentação de Pedro Mourinho e o Professor Catedrático Luís Tomé como convidado especial, a edição de ontem selou, assim, a segunda vitória seguida do "Guerra e Paz" no segmento cabo informação. Esta terça, 28 de abril, o "Guerra e Paz" terá a sua edição 302, em edição alargada (21h55-23h55), contando com Catarina Caria e a escritora Margarida Rebelo Pinto como convidadas.