"Guerra e Paz" bate CNN Portugal e SIC Notícias

O "Guerra e Paz", único programa diário de análise internacional da TV portuguesa em horário nobre, voltou a liderar o segmento cabo informação, ao bater, ontem, terça-feira, a CNN Portugal e SIC Notícias.



Guerra e Paz

O programa de Germano Almeida, ontem com Catarina Caria como convidada residente às terças e apresentação da jornalista Marisa Caetano Antunes, obteve 46.486 espectadores de média, acima dos 45.204 da CNN Portugal e dos 40.184 da SIC Notícias.

O pico atingido pelo "Guerra e Paz" ontem foi às 23h14, minuto em que o programa do NOW chegou a 79.022 espectadores, muito acima dos 40.172 da CNN Portugal e dos 43.711 da SIC Notícias.

O "Guerra e Paz" está já na sua edição 159, e completa em breve dez meses de emissões, afirmando-se já, de forma consensual, como a grande referência da TV portuguesa em análise internacional.